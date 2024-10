Circa 400 persone furono assassinate a colpi di arma da fuoco, molte altre furono prese in ostaggio

Le famiglie delle persone uccise al Nova Music Festival il 7 ottobre 2023 si sono riunite nel luogo in cui un anno quasi 400 persone furono assassinate a colpi di arma da fuoco e dove molte altre furono prese in ostaggio. In tante località israeliane si sono svolte veglie e cupe cerimonie a un anno dall’attacco di Hamas, il più letale nella storia del Paese.

