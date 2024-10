Il candidato repubblicano ha tenuto un comizio davanti a una folla immensa a Butler, dove fu vittima di un attentato

Donald Trump è tornato a Butler, in Pennsylvania, dove era stato quasi assassinato a luglio, tenendo un comizio davanti a una folla immensa, in uno stato chiave nella corsa alla Casa Bianca. E al suo fianco, per la prima volta dall’inizio della campagna elettorale del repubblicano, c’era Elon Musk.

L’ex presidente e candidato repubblicano ha ripreso da dove aveva lasciato tre mesi fa, quando un uomo armato ha cercato di assassinarlo e gli ha colpito l’orecchio. Ha iniziato il suo discorso con “Come stavo dicendo” e ha fatto un gesto verso una tabella sull’immigrazione che stava guardando quando è iniziata la sparatoria.

La campagna di Trump ha lavorato per massimizzare il potenziale di attrazione dell’evento, nella corsa contro la rivale democratica Kamala Harris, questo a soli 30 giorni dalle elezioni presidenziali e con le votazioni già in corso in alcuni stati.

Il musicista Lee Greenwood è salito sul palco e gli ha fatto una serenata con “God Bless the USA”, suonata spesso ai suoi comizi, e il miliardario Elon Musk ha parlato per la prima volta a un comizio di Trump. “Abbiamo combattuto insieme. Abbiamo resistito insieme. Abbiamo spinto avanti insieme”, ha detto Trump. “E proprio qui in Pennsylvania, abbiamo sanguinato insieme. Abbiamo sanguinato”.

