I residenti di Chiang Mai, città settentrionale della Thailandia, sono ancora alle prese con le inondazioni causate dalle forti piogge dei giorni scorsi, che hanno trasformato le vie cittadini in veri e propri corsi d’acqua. Molte persone sono rimaste isolate, costringendo le squadre di soccorso a rifornirle di cibo o a evacuarle utilizzando piccole imbarcazioni. Aree molto frequentate dai turisti, come il Bazar notturno e la Porta di Tha Pae, sono ancora sotto un metro d’acqua. In alcuni quartieri, per ragioni di sicurezza, non è stata ancora riattivata la corrente elettrica.

