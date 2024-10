I più importanti gruppi di castelli della Catalogna nell'evento culturale del patrimonio mondiale dell'UNESCO

Tarragona ospita il 29° Concorso dei Castells, una giornata in cui i più importanti gruppi di castelli della Catalogna si sfidano per essere i migliori in questo evento culturale, una tradizione del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ad aggiudicarsi la competizione per il secondo anno consecutivo sono stati i ‘Castellers’ di VilaFranca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata