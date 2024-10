I familiari degli israeliani rapiti a Gaza: "Anno trascorso è stato insopportabile"

Alla vigilia dell’anniversario dell’attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre il Forum dei familiari degli ostaggi rapiti dall’organizzazione estremista palestinese parla con LaPresse. “Nel celebrare questo triste anniversario, esortiamo il mondo a non diventare silenzioso o compiacente. Ogni giorno che passa è un altro giorno di sofferenza inimmaginabile per gli ostaggi e le loro famiglie. Il tempo è essenziale. Agite ora, prima che sia troppo tardi“, le parole dell’associazione. “L’anno trascorso è stato insopportabile. È inconcepibile che sia passato un anno intero dai terribili attacchi del 7 ottobre, quando così tante persone furono uccise, ferite e rapite. È inconcepibile che 101 ostaggi – i nostri cari, i nostri familiari, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni – restino prigionieri sotto l’organizzazione terroristica Hamas in condizioni spaventose”, prosegue il Forum.

“Chiediamo ai leader mondiali, alla comunità globale e a tutte le parti interessate di mantenere la pressione su Hamas affinché accetti un accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi. Coloro che sono ancora in vita devono iniziare il complesso processo di riabilitazione, mentre coloro che sono stati assassinati meritano una degna sepoltura. Ciò è vitale non solo per porre fine a questa crisi umanitaria, ma anche per aprire la strada alla stabilità regionale” è la richiesta dei familiari dei 101 ostaggi ancora nelle mani di Hamas a Gaza. “Il rilascio di tutti gli ostaggi è il primo passo fondamentale verso la guarigione e la ricostruzione. Un accordo globale che garantisca il loro ritorno sicuro rappresenta la promessa di un futuro migliore sia per gli israeliani che per i residenti di Gaza. Non possiamo andare avanti finché tutti gli ostaggi non saranno riportati a casa”, spiegano i parenti delle persone in cattività nella Striscia.

