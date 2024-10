Il ragazzino è stato arrestato dalla polizia per guida spericolata

La polizia di Minneapolis ha arrestato un bambino di 10 anni per aver guidato in modo spericolato un’auto rubata in un parco giochi, il 20 settembre scorso, nei pressi di una scuola a nord della città del Minnesota. Per fortuna nessuno è stato investito o è rimasto ferito. Il bambino è stato portato in un centro di detenzione minorile della contea di Hennepin: l’ipotesi di reato è aggressione di secondo grado.

Il capo della polizia, Brian O’Hara, ha dichiarato il 4 ottobre scorso che il ragazzo ha precedenti penali risalenti a maggio 2023 ed è stato arrestato almeno altre due volte in passato per reati legati al furto di auto. Il video di sorveglianza, pubblicato dalla polizia, mostra il personale scolastico che cerca di allontanare i bambini dal parco giochi e di metterli al sicuro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata