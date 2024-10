Il presidente Usa: "Se fossi in Tel Aviv non bombarderei impianti petroliferi Iran"

“Nessuna amministrazione ha sostenuto Israele più della mia, nessuna, Bibi dovrebbe saperlo”. Lo ha sottolineato Joe Biden, rispondendo a una domanda sulle presunte interferenze di Netanyahu nelle elezioni Usa. “Non so se sta influenzando le elezioni”, ha aggiunto il presidente, parlando a sorpresa nella briefing room della Casa Bianca. Gli Stati Uniti “stanno facendo molto per evitare una guerra totale in Medio Oriente“, ha spiegato Biden.

Biden: “Se fossi Israele non bombarderei impianti petroliferi Iran”

Gli Israeliani “non hanno ancora concluso” come rispondere all’attacco iraniano di martedì e la questione è “in discussione”, ha poi sottolineato Biden. “Se fossi in loro penserei ad altre alternative al bombardamento degli impianti petroliferi“, ha aggiunto.

Biden: “Nostra economia la più forte del mondo”

“Siamo passati da un’economia in crisi all’economia più forte del mondo“, ha poi sottolineato Biden.

Biden: “Non so se elezioni saranno pacifiche”

Joe Biden si dice “sicuro” che le elezioni del 5 novembre saranno “libere e corrette”. Ma, ha aggiunto, “non so se saranno pacifiche“.

Biden: “Su vertenza portuali, evitata crisi per il Paese”

“Abbiamo evitato una grande crisi per il Paese“, ha poi spiegato Biden commentando la soluzione dello sciopero dei portuali Usa.

