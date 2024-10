La Guida Suprema alla preghiera del venerdì a Teheran

L’ayatollah Ali Khamenei alla grande moschea di Teheran ha guidato la preghiera del venerdì, commemorando il leader di Hazbollah, Hassan Nasrallah, ucciso in un raid da Israele a Beirut. “E una grande perdita ma la resistenza prosegue”, le parole del leader della repubblica islamica.” La brillante operazione delle nostre forze armate è stata una mossa del tutto legale e legittima”, ha detto parlando dell’attacco iraniano di martedì contro Israele: “E’ stata la punizione minima per l’usurpatore del regime sionista, se necessario, in futuro, colpiremo di nuovo”, ha aggiunto, definendo poi “legittimo” l’attacco di Hamas allo stato ebraico del 7 ottobre. “Il nemico dell’Iran è il nemico della Palestina, del Libano, dell’Iraq, dell’Egitto, della Siria e dello Yemen”, ha spiegato Khamenei, secondo il quale “Ogni attacco a Israele è un servizio all’umanità”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata