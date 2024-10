Si tratta del suo primo viaggio da quando ha assunto l'incarico

Il nuovo segretario generale della Nato Mark Rutte si trova in Ucraina per ribadire l’impegno a favore di Kiev. Si tratta del suo primo viaggio da quando ha assunto l’incarico.

Today, Mark Rutte took office as NATO Secretary General.

Mr Rutte outlined his three priorities for NATO, paid tribute to his predecessor, Jens Stoltenberg, and thanked Allies for entrusting him with the responsibility of guiding the Alliance in the coming years ↓

