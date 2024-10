Martedì sera Teheran ha attacco lo Stato ebraico in risposta alle uccisioni dei leader di Hezbollah e Hamas

Il frammento di un missile iraniano è stato trovato nel sud di Israele, nell’area desertica nei pressi di Arad. Alcune persone hanno deciso di salirvi sopra per scattarsi qualche foto. Il missile faceva parte della raffica lanciata dall’Iran contro lo Stato Ebraico martedì sera come vendetta per le uccisioni dei leader di Hezbollah e Hamas, in particolare quella di Hassan Nasrallah e quella di Ismail Haniyeh, assassinato proprio a Teheran.

