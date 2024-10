Il premier Gb: "Britannici chiedono pragmatismo per far funzionare Brexit"

Ursula von der Leyen e Keir Starmer provano a rinsaldare i legami tra Unione Europea e Regno Unito a otto anni dalla Brexit. La presidente della Commissione europea ha ricevuto a Bruxelles il premier britannico sottolineando la necessità di una collaborazione più stretta: “Caro Kier, in questi tempi molto incerti, partner con idee simili come noi devono collaborare più strettamente, ed è quello che stiamo facendo quando si tratta della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, rimaniamo pienamente a sostegno della coraggiosa lotta dell’Ucraina per la libertà e l’indipendenza. Come membri del G7 ci coordiniamo strettamente”, ha detto la leader dell’Euroesecutivo. “Condanno fermamente l’attacco missilistico balistico lanciato ieri dall’Iran contro Israele – ha aggiunto invece con riferimento al Medioriente -. La spirale di violenza sta minacciando la vita di civili innocenti. Sta anche portando a un conflitto generalizzato nella regione, e questo deve essere evitato a tutti i costi. L’Unione Europea continua quindi a chiedere un cessate il fuoco oltre il confine con il Libano, in linea con la risoluzione 1701, e al confine con Gaza, e continueremo a chiedere il rilascio di tutti gli ostaggi, come abbiamo fatto per quasi un anno ormai”.

Von der Leyen: “Fortemente allineati nella lotta al cambiamento climatico”

“Siamo fortemente allineati nella nostra lotta contro il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. Stiamo entrambi lavorando intensamente per economie decarbonizzate e circolari e per la protezione della natura. Quindi, ci sono molti argomenti su cui siamo molto allineati e condividiamo valori. Il nostro allineamento sugli affari globali fornisce una buona base per le nostre relazioni bilaterali”, ha proseguito von der Leyen. “Abbiamo una serie di accordi solidi in atto – ha ricordato -. Dovremmo esplorare la portata di una maggiore cooperazione mentre ci concentriamo sulla piena e fedele attuazione dell’accordo di recesso (della Brexit, ndr), del Windsor Framework e del TCA. Quindi, in breve, abbiamo molto di cui discutere oggi. E non vedo l’ora di lavorare con voi per continuare a rafforzare le nostre relazioni”.

Starmer: “Britannici chiedono pragmatismo per far funzionare Brexit”

Da parte sua, Starmer ha detto a von der Leyen: “È davvero fantastico rivederti a così poco tempo dal nostro incontro all’ONU a New York, ed è un vero piacere essere qui oggi per questa serie di incontri che abbiamo questo pomeriggio. Credo fermamente che il pubblico britannico voglia tornare a una leadership pragmatica e sensata quando si tratta di trattare con i nostri vicini più prossimi per far funzionare la Brexit e per agire nei loro interessi, per trovare modi per aumentare la crescita economica, rafforzare la nostra sicurezza e affrontare sfide comuni come l’immigrazione irregolare e il cambiamento climatico“. E ha aggiunto: “Discuteremo, come hai già indicato, di altre questioni più ampie come la crisi in Medioriente, e posso unirmi a te nel condannare l’attacco dell’Iran di recente. Siamo con Israele, riconoscendo il suo pieno diritto alla sicurezza e all’autodifesa. Dobbiamo fare un passo indietro dal baratro con il coraggio di tutte le parti per trovare un modo per arrivare alla de-escalation e per una soluzione politica per i molti fronti della crisi in Medioriente”.

