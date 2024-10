Hagari: "Hezbollah preparava un attacco in stile 7 ottobre"

(LaPresse) – Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente colonnello Daniel Hagari, ha rilasciato una dichiarazione in inglese ai media stranieri dopo l’inizio dell’operazione di terra dell’esercito nel sud del Libano. “Non permetteremo che il 7 ottobre si ripeta su nessuno dei nostri confini”, ha detto, “continueremo a fare tutto il necessario affinché i cittadini israeliani possano tornare alle loro case in sicurezza e pace”. Secondo lui, “l’Idf sta conducendo raid limitati e mirati lungo il confine settentrionale contro la minaccia rappresentata da Hezbollah”. Lo riporta Ynet. “I raid prenderanno di mira le roccaforti dell’organizzazione”, ha aggiunto Hagari, “Hezbollah ha trasformato i villaggi libanesi vicino agli insediamenti israeliani in basi militari pronte per l’attacco e ha pianificato di usarli come basi per un’invasione di terra di Israele, simile al massacro del 7 ottobre”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata