Le autorità tedesche hanno arrestato a Lipsia una cittadina cinese accusata di aver passato informazioni su un importante hub di trasporto aereo a un uomo sospettato di spionaggio per Pechino. Lo hanno riferito oggi i procuratori, precisando che la donna, identificata solo come Yaqi X in linea con le norme tedesche sulla privacy, è stata fermata lunedì. E’ sospettata di lavorare per un servizio di intelligence cinese, dando informazioni su voli, merci, attrezzature militari e passeggeri. La sospettata lavora per una società che fornisce servizi logistici in siti fra cui l’aeroporto di Lipsia/Halle, hanno riferito i procuratori. Lo scalo gestisce sia passeggeri che merci, ma è noto soprattutto come hub per le merci.

Tra agosto 2023 e la metà di febbraio di quest’anno, la donna avrebbe ripetutamente passato informazioni a Jian Guo, un cittadino tedesco che era assistente dell’europarlamentare di estrema destra Maximilian Krah, arrestato ad aprile. Secondo i pubblici ministeri, queste informazioni includevano soprattutto il trasporto di attrezzature militari e di persone collegate a un’azienda tedesca di difesa, che non è stata identificata. Lunedì un giudice ha ordinato che Yaqi X. venga tenuta in custodia in attesa di un’eventuale incriminazione. Il suo appartamento e il suo posto di lavoro sono stati perquisiti. I pubblici ministeri hanno dichiarato che Guo è accusato di lavorare per un servizio di intelligence cinese e di aver ripetutamente trasmesso informazioni su negoziati e decisioni del parlamento europeo. Si sostiene che abbia anche spiato dissidenti cinesi in Germania. In un caso separato, ad aprile, tre tedeschi erano stati arrestati perché sospettati di spiare per conto della Cina e di aver organizzato il trasferimento di informazioni su tecnologie con potenziali usi militari.

