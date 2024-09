Contraerea in azione per respingere l’incursione russa. Allarme in tutta la parte orientale del Paese

Nella notte pesante attacco russo sull’Ucraina: missili e droni hanno colpito anche Kiev. La capitale ucraina è stata presa di mira dai droni di Mosca, testimoni riferiscono di esplosioni in aria dopo l’intervento della contraerea. L’allarme in tutta la regione attorno alla città. IN AGGIORNAMENTO

Putin: “Tutti gli obiettivi verranno raggiunti”

“Tutti gli obiettivi prefissati saranno raggiunti” in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un videomessaggio in occasione di quella che viene definita da Mosca la ‘Giornata della riunificazione’ delle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, cioè dell’annessione di queste regioni. “Ringrazio tutti i cittadini del Paese per l’unità e lo spirito patriottico. La verità è dalla nostra parte”, ha dichiarato Putin, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Kiev, nella notte raid russi con 3 missili e 73 droni

Nel massiccio attacco aereo russo di stanotte sull’Ucraina, Mosca ha lanciato 73 droni e 3 missili. Lo riferisce l’aviazione delle forze armate ucraine, aggiungendo di avere intercettato 67 droni e un missile. Dei restanti droni, secondo l’aeronautica di Kiev uno ha volato in direzione della Bielorussia, 3 si sono ‘persi’ nel nord dell’Ucraina per via dell’attività del sistema anti-missili e uno è rimasto nello spazio aereo ucraino e il lavoro dell’esercito è in corso. I 73 droni erano provenienti dalle regioni russe di Kursk, Yeysk e Orel. E quelli abbattuti erano nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Vinnytsia, Kirovohrad, Zhytomyr, Poltava, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk e Mykolaiv. I missili invece sono stati lanciati verso Crimea, regione di Zaporizhzhia e spazio aereo sul Mar nero.

Attacchi russi con droni e missili territorio di Sumy

Le forze russe hanno attaccato il territorio di Sumy ferendo 10 persone. Come riporta Kyiv Independent, nella città di Esman, cinque persone sono rimaste ferite dopo che una bomba aerea guidata dal KAB russo ha colpito la regione. Un altro attacco con bomba guidata dal KAB al villaggio di Hlukiv ha ferito altre due persone. Secondo la Procura della Regione di Sumy, l’attacco a Esman ha ferito in totale cinque donne di età compresa tra 38 e 77 anni, mentre a Hlukhiv sono rimasti feriti una donna di 53 anni e il marito cinquantenne. Altrove nell’Oblast di Sumy, gli attacchi dei droni hanno preso di mira varie comunità, causando vittime civili. A Yampil, una persona è rimasta ferita a seguito di un attacco di droni russi, mentre nel villaggio di Druzhba altre due sono rimaste ferite.

Forze armate Kiev, oltre 70 attacchi aerei russi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 165 scontri sul campo di battaglia in Ucraina, più di un quarto dei quali sull’asse Pokrovsk. Lo ha affermato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine in un aggiornamento della situazione pubblicato su Facebook , come riporta Ukrinform. Secondo l’aggiornamento, ieri le truppe russe hanno effettuato 73 attacchi aerei contro le posizioni delle forze ucraine e i centri abitati, utilizzando 124 bombe aeree guidate. Hanno anche lanciato sette missili.Inoltre, i russi hanno effettuato più di 4.700 attacchi, tra cui 179 attacchi MLRS, e hanno utilizzato più di 1.700 droni kamikaze.Le forze russe hanno lanciato attacchi aerei su Kucherivka, Bilokopytove, Studenok, Yunakivka, Sumy, Pavlivka, Yablunivka, Bilovody, Shypuvate, Lyptsi, Petropavlivka, Pishchane, Kivsharivka, Hlushkivka, Siversk, Yasenove, Novodarivka, Bohoiavlenka, Novodonetske, Novodarivka, Kamianske, Zapori zhzhia, Lvove , Havrylivka, Sablukivka e Dudchany.

Kiev sotto attacco massiccio di droni, cittadini nei rifugi

A Kiev si sono verificate delle esplosioni mentre i sistemi di difesa aerea prendevano di mira gli Shahed. Lo ha riferito l’amministrazione militare della città di Kiev (Kmva) su Telegram, secondo quanto riporta Ukrinform. “L’allerta antiaerea continua. La difesa aerea è operativa nella capitale. Restate nei rifugi finché l’allerta antiaerea non verrà revocata!” ha affermato Serhii Popko, capo della KMVA, nel post. Nel frattempo, il sindaco Vitalii Klitschko si è rivolto ai cittadini di Kiev su Telegram. “Le forze di difesa aerea sono attive a Obolon. Diversi Uav nemici sono sopra e vicino alla capitale. Restate nei rifugi” ha riferito il sindaco. L’allerta aerea, revocata alle 6.09 ora locale, è durata 5 ore. La Russia avrebbe lanciato diversi gruppi di droni d’attacco da sud e da nord.

