Migliaia di persone si sono riunite all‘Eden Park di Auckland, in Nuova Zelanda, per battere il record della più grande esibizione di ‘haka‘ nella storia. La ‘haka’ è una danza cerimoniale eseguita in gruppo: la più popolare è quella ‘Ka Mate‘, tradizionalmente eseguita dalla squadra di rugby neozelandese, gli “All Blacks“, prima delle partite.

