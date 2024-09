Naim Qassem parla per la prima volta dopo l'uccisione del leader Hassan Nasrallah, morto a Beirut il 27 settembre scorso

Hezbollah avverte lo Stato ebraico: “Sappiamo che la battaglia rischia di essere lunga. Se Israele volesse lanciare un’incursione di terra, noi siamo pronti e preparati“, ha detto il numero due del movimento sciita libanese, Naim Qassem, parlando per la prima volta dopo l’uccisione del leader Hassan Nasrallah, morto a Beirut il 27 settembre scorso. “Israele non raggiungerà i suoi obiettivi e noi vinceremo questa battaglia“, ha aggiunto.

“Sceglieremo nuovo leader al più presto”

“Sceglieremo il segretario generale di Hezbollah più presto che tardi, in base al meccanismo che è in vigore”. “Per ogni comandante e persona in carica, ci sono vice e alternative“, ha detto ancora Qassem.

“Avanti sostegno a Gaza e difesa Libano”

“Hezbollah andrà avanti con gli stessi obiettivi e piani stabiliti da Nasrallah”, “nonostante la perdita di comandanti, gli attacchi ai civili in tutto il Libano e i grandi sacrifici, non cambieremo la nostra posizione. Continueremo a sostenere Gaza e a difendere il Libano“, ha affermato Qassem.

“Vinceremo come nel 2006”

Il vicecapo di Hezbollah poi ha assicurato: “Vinceremo, proprio come abbiamo vinto nello scontro con Israele nel 2006“. “Israele non potrà intaccare le nostre capacità militari”.

Cosa è successo dopo la morte di Nasrallah

Negli ultimi 10 giorni gli attacchi di Tel Aviv hanno ucciso Nasrallah e sei dei suoi principali comandanti, colpendo quelli che secondo l’Idf sono migliaia di obiettivi dei militanti in gran parte del Paese. Secondo il ministero della Salute libanese, oltre mille persone sono state uccise, quasi un quarto delle quali donne e bambini, e il governo afferma che i combattimenti potrebbero aver causato fino a un milione di sfollati.

Nell’ultima settimana Hezbollah ha aumentato significativamente i suoi attacchi missilistici, arrivando a diverse centinaia al giorno, ma la maggior parte sono stati intercettati o sono caduti in aree aperte. Diverse persone sono rimaste ferite in Israele, ma non sono stati registrati morti da quando due soldati sono stati uccisi vicino al confine il 19 settembre. Prima che Qassem parlasse, un attacco aereo ha raso al suolo un edificio e ucciso tre militanti palestinesi nel centro di Beirut nella notte, il che sembra un chiaro messaggio da parte di Israele: nessuna parte del Libano è oltre i limiti. Fino a due settimane fa un attacco del genere, al di fuori delle aree principali in cui opera Hezbollah e vicino a un trafficato snodo di trasporti, sarebbe stato visto come un’escalation e probabilmente seguito da un attacco a lungo raggio di Hezbollah verso lo Stato ebraico. Ma le regole non dette lungo conflitto e la capacità del movimento libanese di rispondere non sono più chiare. Tel Aviv non ha rivendicato l’attacco di stanotte, ma si presume che l’abbia effettuato. È possibile che Hezbollah si stia trattenendo per evitare un’escalation ancora più grande, compresa una minacciata invasione di terra, ma il gruppo militante potrebbe anche essere in subbuglio dopo che l’intelligence israeliana è penetrata ai suoi livelli più alti.

