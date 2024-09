Sono almeno 100 le vittime. Decine le persone disperse

Il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane in Nepal ha raggiunto almeno quota 100, con decine di persone ancora disperse. La polizia ha avvertito che il bilancio delle vittime dovrebbe aumentare ulteriormente man mano che arrivano segnalazioni dai villaggi in tutto il paese montuoso. Il meteo in Nepal è migliorato e sono in corso le opere di soccorso, recupero e pulizia. Kathmandu è rimasta isolata poiché le principali autostrade fuori città sono state bloccate dalle frane. Gli abitanti della parte meridionale di Kathmandu, che è stata inondata dall’acqua, stanno pulendo le loro case mentre i livelli dell’acqua iniziano a scendere. Almeno 34 persone sono rimaste uccise a Kathmandu, che è stata la più colpita dall’alluvione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata