La pioggia sta colpendo la capitale del Paese himalayano ininterrottamente da venerdì sera

È di almeno 32 morti e 12 dispersi il bilancio delle alluvioni causate dalle continue piogge che, ininterrottamente da venerdì sera, stanno colpendo Katmandu, la capitale del Nepal. Lo riferisce la polizia locale, aggiungendo che 17 persone sono rimaste ferite e che sono 1.053 le persone salvate dai soccorritori. Si prevede che la pioggia continui anche nel fine settimana. Il governo aveva emesso un allarme alluvione per tutto il Paese himalayano, avvertendo che le precipitazioni sarebbero state massicce. Agli autobus è stato vietato di viaggiare di notte sulle autostrade ed è stato scoraggiato l’uso delle auto. Le forze di sicurezza sono state messe in stato di massima allerta. Si segnalano frane e inondazioni anche in altre parti del Paese. La stagione dei monsoni, che porta forti piogge, è iniziata a giugno e termina generalmente a metà settembre.

