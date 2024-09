Al Campus delle Nazioni Unite conferenza su cooperazione italo-tedesca nella lotta al cambiamento climatico

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato oggi all’aeroporto di Colonia-Bonn nell’ambito della sua visita di Stato in Germania. Mattarella e il presidente tedesco Steinmeier si recheranno al Campus delle Nazioni Unite di Bonn, dove prenderanno parte a una conferenza sulla cooperazione italo-tedesca nella lotta al cambiamento climatico e sulla cooperazione nella transizione energetica globale. Prevista poi una crociera panoramica sul Reno a bordo del battello Poseidon e la visita al Duomo di Colonia, oltre all’incontro con il ministro presidente del Nord Reno-Vesfalia, Hendrick Wuest. Mattarella e Steinmeier partiranno domenica mattina da Colonia in direzione Bologna, per poi raggiungere Marzabotto per la commemorazione delle vittime della strage da parte delle SS naziste.

