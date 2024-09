I governatori di Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sud e del Nord e Virginia hanno tutti dichiarato lo stato di emergenza

L’uragano Helene ha toccato terra nella Florida nordoccidentale come tempesta di categoria 4, mentre i meteorologi hanno avvertito di inondazioni “catastrofiche” lungo la costa del Golfo degli Stati Uniti.Il National Hurricane Center di Miami ha affermato che Helene ha raggiunto la costa intorno alle 23:10 ora locale, vicino alla foce del fiume Aucilla. I venti massimi sono stati stimati in 225 chilometri orari. “Per favore, scrivete il vostro nome, la vostra data di nascita e le informazioni importanti sul vostro braccio o sulla vostra gamba con un pennarello indelebile, così potrete essere identificati e potranno essere avvisati i familiari”, ha avvertito l’ufficio dello sceriffo della contea di Taylor, in un post su Facebook, riferendosi a coloro che hanno scelto di non evacuare. Gli allarmi per uragani e inondazioni improvvise, comunque si sono estesi ben oltre la costa, fino alla Georgia settentrionale e alla Carolina del Nord occidentale.

Tre morti tra Florida e Georgia, oltre 1 mln case senza luce

Negli Usa alle prese con l’uragano Helene, una persona è morta in Florida dopo che un cartello è caduto sulla sua auto e due persone sono state segnalate come decedute in un possibile tornado nella Georgia meridionale mentre la tempesta si avvicinava. Intanto, secondo il sito di monitoraggio poweroutage.us, oltre un milione di case e aziende sono rimaste senza corrente elettrica in Florida e oltre 50.000 in Georgia. I governatori di Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sud e del Nord e Virginia hanno tutti dichiarato lo stato di emergenza.

Uragano perde forza, declassato a categoria 2 in Florida

L’uragano Helene “si è indebolito fino all’intensità di categoria 2”, ma “continua a produrre venti catastrofici che ora stanno spingendo verso la Georgia meridionale“. Lo fa sapere il National Hurricane Center nell’aggiornamento dell’1 di notte ora locale, secondo quanto riporta la Cnn. I venti soffiano a un’intensità di 177 chilometri orari. “Le persone non devono lasciare i loro rifugi e devono rimanere al loro posto durante il passaggio di queste condizioni pericolose per la vita”, fa sapere l’NHC.

