L'ex presidente Usa nel suo incontro a New York con il leader ucraino

“Ho un buon rapporto” con Volodymyr Zelensky e “ho anche un buon rapporto con il presidente Putin“. Così Donald Trump nel suo incontro a New York con il presidente ucraino. “Credo che se vinceremo risolveremo la cosa molto rapidamente”, ha aggiunto Trump in riferimento alla guerra. Zelensky, che si trovava al suo fianco, ha prontamente replicato di sperare che il rapporto tra lui e Trump sia migliore di quello tra l’ex presidente e Putin. In precedenza, Trump aveva definito un “buon segnale” il suo incontro col presidente ucraino. Zelesnky a sua volta aveva dichiarato di avere con Trump “una visione comune sul fatto che la guerra in Ucraina va fermata”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata