Israele respinge la proposta di Usa e Francia. Il premier israeliano: "Andiamo avanti"

Ancora alta la tensione in Medioriente, e soprattutto in Libano, con Israele che respinge il piano di pace di Usa e Francia. “Non ci fermeremo finché non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi, primo fra tutti il ritorno dei residenti del nord in sicurezza alle loro case”, ha avvertito Benjamin Netanyahu da New York dove è atteso all’Assemblea generale dell’Onu. Il leader israeliano ha giurato di voler continuare a colpire Hezbollah “con tutta la forza”. Parole che sembrano allontanare la possibilità di una tregua sul fronte nord, chiesta gran voce – tra gli altri – da Stati Uniti e Unione europea. L’idea è quella di un cessate il fuoco temporaneo di 21 giorni per consentire i colloqui tra le parti.

Ieri nuovi raid israeliani in Libano. Il nome di Muhammad Hussein Sarour si è aggiunto alla lista dei comandanti di Hezbollah uccisi da Israele da quando ha intensificato i bombardamenti sul Libano.

LA DIRETTA:

9:48 Media, cinque militari morti in raid israeliano in Siria

Un presunto attacco aereo israeliano che nella notte avrebbe preso di mira un sito militare nella zona di Kfar Yabous, in Siria vicino al confine col Libano, avrebbe provocato la morte di cinque soldati dell’esercito siriano e il ferimento di un altro. Lo riporta Sana citando un funzionario militare anonimo. Le forze israeliane non hanno, al momento, rivendicato il raid.

9:44 Nove morti in raid Israele nel sud del Libano

Nove componenti di una famiglia sarebbero rimasti uccisi nei raid condotti dalle forze israeliane su Shebaa, nel sud del Libano. Lo riporta la Nna, l’agenzia di stampa del Paese dei cedri. Nell’attacco sarebbe stato colpito un edificio residenziale di tre piani

9:02 Idf: ucciso anche vice Qubaisi e altro comandante Hezbollah

Nel raid di martedì scorso su Beirut, nel quale è morto il capo della divisione missilistica di Hezbollah Ibrahim Qubaisi, sarebbero rimasti uccisi anche il suo vice Abbas Sharafeddine e Hussein Ezzeddine, un comandante di alto rango della stessa unità considerato molto vicino a Fuad Shukr, capo militare del gruppo eliminato a fine luglio. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. In un altro attacco avvenuto sempre martedì, conclude l’Idf, sarebbe stato ucciso anche un altro alto funzionario della divisione missilistica di Hezbollah.

8:36 Usa: escalation complicherebbe rientro residenti nord Israele

Nel corso del suo incontro con il ministro israeliano per gli Affari strategici, Ron Dermer, avvenuto a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ribadito la convinzione dell’amministrazione Biden secondo cui un’ulteriore escalation tra Israele ed Hezbollah finirà col complicare il raggiungimento dell’obiettivo di far tornare nelle proprie case gli israeliani evacuati lungo il confine nord. Blinken – secondo un resoconto del dipartimento di Stato americano – ha anche parlato dell’importanza di raggiungere un accordo per un cessate il fuoco di 21 giorni lungo il confine tra Israele e Libano, proposto da Stati Uniti, Australia, Canada, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Giappone, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Qatar, e di raggiungere un accordo diplomatico che consenta ai civili su entrambi i lati del confine di tornare alle proprie case

8:22 Milizie irachene filo-Iran rivendicano lancio droni e razzi

Il gruppo di miliziani filo Iran della Resistenza islamica in Iraq ha affermato di aver lanciato droni e missili da crociera contro Israele durante la notte. Lo riporta The Times of Israel, sottolineando che nello Stato ebraico non sono però risuonate sirene d’allarme. Le forze israeliane di difesa (Idf), hanno precisato che, sino a questa mattina, non si ha notizia di alcun razzo lanciato dall’Iraq che abbia raggiunto il Paese.

8:16 Idf, raffica di 10 razzi dal Libano verso Haifa

Una raffica da 10 razzi è stata lanciata dal Libano verso Haifa, facendo scattare le sirene nella città della costa nord di Israele e nei suoi sobborghi. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Alcuni missili sono stati intercettati mentre altri hanno colpito in zone aperte, uno è caduto in mare. Secondo il servizio di emergenza Magen David Adom al momento non si registrano feriti.

7:02 Israele apprezza sforzi Usa per stabilità

I funzionari israeliani e americani si sono incontrati per discutere la proposta di cessate il fuoco mediata dagli Stati Uniti e dalla Francia in Libano e che i colloqui continueranno nei prossimi giorni. Lo si legge in una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, rilasciata stamani. Lo riporta ‘Haaretz’. “All’inizio di questa settimana, gli Stati Uniti hanno condiviso con Israele la loro intenzione di presentare, insieme ad altri partner internazionali e regionali, una proposta di cessate il fuoco in Libano”, si trova scritto nella nota. “Israele condivide gli obiettivi dell’iniziativa guidata dagli Stati Uniti di consentire alle persone lungo il nostro confine settentrionale di tornare in sicurezza alle loro case. Israele apprezza gli sforzi degli Stati Uniti in questo senso, perché il ruolo degli Stati Uniti è indispensabile per promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione”.

6:46 sirene di allarme antimissile nel nord di Israele

Le sirene di allarme antimissile risuonano nella città di Tiberiade, nel nord di Israele, sulla costa del Mar di Galilea. Lo riporta ‘The Times of Israel’. Le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel, hanno riferito che un razzo lanciato dal Libano verso Tiberiade è caduto nel Mar di Galilea, senza causare danni o feriti.

