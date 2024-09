Il primo cittadino della metropoli americana si difende: "Sono innocente, mi batterò con tutte le mie forze"

Il sindaco democratico di New York City, Eric Adams, è stato incriminato da una giuria popolare per reati federali, stando a quanto riportano due fonti a conoscenza del dossier. A mercoledì sera, l’atto di accusa che riporta in dettaglio le incriminazioni contro Adams rimane secretato, secondo quanto riportato dalle fonti, che hanno parlato con l’Associated Press a condizione di anonimato. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan ha rifiutato di commentare. Il primo a riportare la notizia è stato il New York Times. “Ho sempre saputo che se avessi difeso le posizioni per i newyorkesi sarei stato un bersaglio, e un bersaglio sono diventato“, ha detto Adams in una dichiarazione che implicava che non fosse stato informato dell’atto di accusa. “Se sarò accusato, sono innocente e combatterò con ogni grammo della mia forza e del mio spirito”.

In un discorso registrato nella sua residenza ufficiale, Adams ha riconosciuto che alcuni newyorkesi avrebbero messo in dubbio la sua capacità di gestire la città mentre combatte le accuse, ma ha giurato di rimanere in carica. “Ho dovuto affrontare queste bugie per mesi eppure la città ha continuato a migliorare”, ha detto Adams. “Non commettere errori. Mi avete eletto per guidare questa città e la guiderò io“. Non è stato chiaro da subito quando le accuse saranno rese pubbliche o quando Adams dovrà comparire in tribunale. L’atto di accusa segna una svolta sorprendente per Adams, un ex funzionario di polizia che ha vinto le elezioni quasi tre anni fa per diventare il secondo sindaco nero della città più grande degli Usa su una piattaforma che prometteva un approccio basato su legalità e ordine per ridurre la criminalità.

Per gran parte dell’ultimo anno, Adams ha dovuto affrontare crescenti questioni legali, con molteplici indagini federali sui principali consiglieri che hanno prodotto un ritmo di citazioni in giudizio, perquisizioni e quindi dimissioni di alto livello che hanno gettato il municipio in crisi. Solo nelle ultime due settimane, a lasciare il proprio incarico sono stati il capo della polizia e il responsabile scolastico.

