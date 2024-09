Francia e Usa propongono 21 giorni di tregua. Esercito di Israele pronto a "possibile invasione". Tajani: "Italiani lascino il Paese"

Guerra in Medioriente. Crescono le avvisaglie di una possibile invasione israeliana del sud del Paese confinante. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha dichiarato in una sessione di emergenza del Consiglio di sicurezza che “l’inferno si sta scatenando in Libano” e che il Paese è “sull’orlo del baratro”. La proposta della Francia: “21 giorni di tregua”. Intanto Benyamin Netanyahu ha dato il via libera ai colloqui con gli Usa su un cessate il fuoco temporaneo in Libano aggiungendo che “colpiremo Hezbollah con tutte le nostre forze”. Mentre Joe Biden ammette che “una guerra totale in Medioriente resta possibile”. Intanto, si contano oltre 50 morti e 223 feriti nell’ultimo raid di Israele in Libano L’esercito israeliano ha inoltre annunciato la mobilitazione di due brigate di riservisti per essere dispiegate nel nord. Sul Libano Tajani ha invitati gli italiani a lasciare il Paese il prima possibile. IN AGGIORNAMENTO

Usa-Ue e alcuni Paesi arabi chiedono il cessate fuoco in Libano

Gli Stati Uniti, la Francia, la Ue, l’Italia e altri Paesi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, hanno chiesto congiuntamente un cessate il fuoco immediato di 21 giorni in Libano per consentire i negoziati, nel conflitto in fase di escalation tra Israele ed Hezbollah, che negli ultimi giorni ha causato la morte di 600 persone in Libano. La dichiarazione congiunta, negoziata a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, afferma che i recenti combattimenti sono “intollerabili e presentano un rischio inaccettabile di una più ampia escalation regionale”. “Chiediamo un cessate il fuoco immediato di 21 giorni lungo il confine tra Libano e Israele per dare spazio alla diplomazia”, si legge nella dichiarazione. “Chiediamo – si legge ancora – a tutte le parti, compresi i governi di Israele e Libano, di approvare immediatamente il cessate il fuoco temporaneo”. Non c’è stata alcuna reazione immediata da parte dei governi israeliano o libanese, o di Hezbollah, ma alti funzionari statunitensi hanno affermato che tutte le parti erano a conoscenza della richiesta di cessate il fuoco.

Premier Libano: “Israele viola nostra sovranità e diritti umani”

Il primo ministro libanese, Najib Mikati, ha detto al Consiglio di sicurezza dell’Onu che il Paese sta “affrontando una palese violazione della nostra sovranità e dei diritti umani attraverso le brutali pratiche del nemico israeliano”. Ha aggiunto poi di sperare di poter lasciare la sessione ONU con una “seria soluzione” per “fare pressione su Israele per arrivare a un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti”.

Francia e Usa propongono 21 giorni tregua in Libano

La Francia afferma di aver lavorato insieme agli Stati Uniti a un piano per un cessate il fuoco di 21 giorni tra Israele e Hezbollah per consentire i colloqui fra le parti.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che la proposta sarà resa nota a breve. “Contiamo che entrambe le parti la accettino senza indugio”, ha affermato. Il Segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato che l’amministrazione statunitense è “intensamente impegnata con una serie di partner per smorzare le tensioni in Libano e lavorare per ottenere un accordo di cessate il fuoco che avrebbe molti benefici per tutti gli interessati”.

Guterres: “Libano è sull’orlo del baratro”

“Il Libano non può diventare un’altra Gaza. A tutte le parti diciamo con una voce chiara: fermate le uccisioni e le distruzioni, smorzate la retorica e le minacce e allontanatevi dal baratro”. Lo ha detto il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, intervenendo a una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Imploro il Consiglio di lavorare in sintonia per contribuire a spegnere questo incendio. Le parti devono tornare immediatamente alla cessazione delle ostilità. I civili devono essere protetti. Le infrastrutture civili non devono essere prese di mira. La sicurezza di tutti i mezzi delle Nazioni Unite deve essere garantita. Il diritto internazionale deve essere rispettato”, ha dichiarato Guterres.

