L'attacco è stato rivendicato dagli stessi miliziani libanesi

Le difese aeree israeliano hanno intercettato un missile terra aria lanciato dal Libano. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Il razzo aveva fatto suonare le sirene d’allarme nelle regioni di Gush Dan e Sharon, nel centro dello stato ebraico. Hezbollah ha rivendicato l’attacco missilistico sostenendo di aver preso di mira con un razzo balistico ‘Qader 1’ il quartier generale del Mossad vicino a Tel Aviv. Lo riporta The Times of Israel. Il gruppo libanese afferma di aver agito in risposta alle esplosioni dei dispositivi di comunicazione (cercapersone e walkie talkie) e all’uccisione di alcuni dei suoi leader nei raid israeliani degli ultimi giorni.

