Il duca del Sussex ha parlato in occasione del quinto anniversario della sua azienda Travalyst

Il principe Harry lancia un nuovo appello per agire contro l’emergenza climatica. “Chi è nato nel 2020 probabilmente sperimenterà otto volte il numero di ondate di caldo e quattro volte il numero di siccità rispetto a una persona nata nel 1960. Da padre di due figli, è terrificante“, ha detto il duca del Sussex parlando in occasione del quinto anniversario di Travalyst, una piattaforma globale, da lui ideata, senza scopo di lucro di marchi di viaggi e tecnologia, che vuole promuovere un nuovo modo responsabile di viaggiare, rispettoso dell’ambiente e delle persone. “Abbiamo le risorse per apportare un cambiamento reale”, ha aggiunto il duca del Sussex.

