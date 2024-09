La premier in un passaggio dell'intervento all'Atlantic Council

“L’Occidente rischia di diventare un interlocutore meno credibile”. E’ un altro passaggio dell’intervento di Giorgia Meloni all’Atlantic Council, dal quale è stata premiata col Global Citizen Award. “Il cosiddetto Sud globale – ha proseguito – chiede più influenza. Le nazioni in via di sviluppo che sono ormai ampiamente consolidate stanno collaborando autonomamente tra loro. Le autocrazie stanno prendendo piede sulle democrazie e rischiamo di assomigliare sempre di più a una fortezza chiusa e autoreferenziale”. In Italia, ha ricordato la premier, “per invertire questa rotta, abbiamo deciso di lanciare il Piano Mattei per l’Africa, un modello di cooperazione paritaria per costruire una nuova partnership duratura con i Paesi africani”.

