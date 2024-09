Il bilancio dei morti è salito a 45: almeno 15 corpi da recuperare

La ricerca delle persone scomparse nel sud di Beirut in seguito a un attacco israeliano che ha ucciso un alto funzionario militare di Hezbollah è continuata per il terzo giorno. Il Ministero della Salute ha riferito che il bilancio delle vittime è salito a 45, con alcuni resti inviati per le analisi per identificare altre vittime. Restano almeno 15 corpi da recuperare, fanno sapere le autorità locali. Nel frattempo, il comune locale ha portato una gru per cercare di recuperare gli effetti personali delle persone dagli edifici danneggiati.

