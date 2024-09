Oltre 20 persone sarebbero ancora intrappolate

Secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale, sale ad almeno 51 il numero delle persone rimaste uccise nell’esplosione di gas in una miniera nell’Iran orientale. Una ventina i feriti. Al momento dell’esplosione stavano lavorando circa 70 minatori. Secondo il governatore del Khorasan meridionale, Javad Ghanaat, ci sarebbero 22 lavoratori intrappolati nel blocco C della miniera. “Stiamo assistendo ad una grande concentrazione di gas metano nel blocco C, e la squadra di soccorso sta cercando di entrare in questo blocco creando un canale e facendo un lavoro di salvataggio”, ha affermato. I sopravvissuti intervistati dalla televisione di Stato, ancora ricoperti di polvere di carbone, hanno descritto scene caotiche dopo l’esplosione.

