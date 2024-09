Lo hanno annunciato le autorità di Giacarta

Philip Mark Mehrtens, il pilota neozelandese rapito e tenuto in ostaggio per oltre un anno nella turbolenta regione indonesiana di Papua, è stato rilasciato dai ribelli separatisti. Lo hanno annunciato le autorità di Giacarta. Inizialmente Kogoya, leader del gruppo indipendentista, aveva minacciato che i ribelli non avrebbero rilasciato il pilota se il governo indonesiano non avesse permesso a Papua di diventare un Paese sovrano. Mehrtens è stato consegnato nella mattina locale di oggi alla Cartenz Peace Taskforce, la forza di sicurezza congiunta istituita dal governo indonesiano per gestire i gruppi separatisti in Papua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata