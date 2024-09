Le truppe libanesi hanno isolato l'area

L’attacco aereo sulla strada affollata di Qaim, a Beirut, ha distrutto un edificio di otto piani con 16 appartamenti e ne ha danneggiato un altro adiacente. I missili hanno distrutto il primo edificio e squarciato il seminterrato del secondo, dove si stava svolgendo la riunione dei funzionari di Hezbollah poche ore dopo che un attacco aereo israeliano ha ucciso Ibrahim Akil, un comandante del gruppo militante libanese. In un edificio vicino, i negozi sono stati gravemente danneggiati. L’esercito e i soccorritori sono al lavoro per trovare eventuali dispersi e per togliere le macerie che hanno invaso le strade del sobborgo. Le truppe libanesi hanno isolato l’area impedendo alle persone di raggiungere l’edificio abbattuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata