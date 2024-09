La presidente della Commissione europea nella capitale: "Libererà risorse nazionali per rafforzare le vostre capacità militari"

“Vi abbiamo sostenuto sin dall’inizio, con oltre 80 miliardi di euro fino a oggi dall’Europa, ma di fronte agli attacchi implacabili serve ulteriore supporto, ed è per questo che sono felice di annunciare che oggi la Commissione ha adottato proposte che consentiranno all’Unione Europea di prestare 35 miliardi di euro (a Kiev, ndr) dall’impegno del G7″. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev. “Questo è un enorme passo avanti. Siamo fiduciosi di poter erogare questo prestito all’Ucraina molto rapidamente, un prestito sostenuto dai profitti derivanti da attività russe immobilizzate – ha spiegato -. Quindi, cosa fondamentale, questo prestito fluirà direttamente nel vostro bilancio nazionale. Ciò migliorerà la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina e vi fornirà uno spazio fiscale significativo e molto necessario. Deciderete come utilizzare al meglio i fondi, dandovi la massima flessibilità per soddisfare le vostre esigenze, e questo libererà più risorse nazionali per rafforzare, ad esempio, le vostre capacità militari e per difendervi dall’aggressione russa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata