Otto vigili del fuoco sono rimasti feriti

Otto vigili del fuoco sono rimasti feriti in un grave incidente autostradale nel sud della California, il camion sul quale viaggiavano si è ribaltato sulla State Route 241 appena a nord di Portola Hills. Il veicolo stava trasportando una squadra che aveva appena concluso un turno di 12 ore, impegnata contro un enorme incendio nella Contea di Orange, stando ai primi rilevamenti una buca sulla strada avrebbe fatto sbandare il mezzo dei pompieri, che avrebbe poi colpito il guard rail ribaltandosi. Almeno un vigile del fuoco è stato trasportato in elicottero, mentre altri sono stati trasportati in ambulanza negli ospedali.

