Diverse vittime e migliaia di feriti a Beirut e Damasco. Hezbollah: "Tel Aviv riceverà la giusta punizione"

Martedì a mezzogiorno sono esplosi contemporaneamente a Beirut e a Damasco i cercapersone di miliziani Hezbollah, provocando almeno 18 morti e quasi 4mila feriti (di cui 200 gravi) tra la capitale libanese e quella siriana. La maggior parte delle vittime e dei feriti sono a Beirut.

Discorso Nasrallah domani pomeriggio

Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, terrà un discorso domani pomeriggio alle 17 ora libanese, le 16 in Italia. Nasrallah prenderà dunque la parola a seguito della raffica di esplosioni di cercapersone avvenute ieri in Libano e Siria, che hanno causato morti e feriti. Per le esplosioni Hezbollah ha accusato Israele.

Gold Apollo: “Cercapersone esplosi prodotti da altra ditta a Budapest”

I cercapersone coinvolti nelle esplosioni di ieri in Libano e Siria sono stati prodotti da un’azienda con sede a Budapest, in Ungheria, la BAC Consulting KFT. Lo riferisce la società taiwanese Gold Apollo, il cui marchio compare sui cercapersone esplosi.

Hezbollah: “Sostegno a Gaza continua, Israele pagherà”

“La Resistenza islamica in Libano continuerà, oggi come in tutti i giorni passati, le sue operazioni benedette a sostegno di Gaza, del suo popolo e della sua resistenza, e in difesa del Libano, del suo popolo e della sua sovranità. Questo percorso è in corso ed è separato dalla severa resa dei conti che il nemico criminale (Israele ndr.) deve affrontare per il massacro che ha commesso martedì contro il nostro popolo, le nostre famiglie e i nostri combattenti in Libano”. È quanto afferma il gruppo libanese Hezbollah in una dichiarazione diffusa via Telegram. “La resa dei conti è un’altra cosa e sicuramente arriverà”, assicura Hezbollah in riferimento alle esplosioni dei cercapersone avvenute ieri in diverse parti del Libano, per le quali il gruppo libanese accusa Israele e il cui bilancio è di almeno 11 morti e migliaia di feriti. “Quello che è successo ieri non farà che rafforzare la nostra determinazione e la nostra volontà di continuare sulla strada del jihad e della resistenza”, conclude Hezbollah.

Idf, uccisi 4 soldati a Gaza, fra loro prima soldatessa

L’esercito di Israele (Idf) ha annunciato che 4 soldati israeliani sono stati uccisi durante combattimenti avvenuti ieri a Rafah, nel sud di Gaza, e che fra loro c’è la prima soldatessa a essere stata uccisa durante l’offensiva israeliana nella Striscia. Secondo quanto riferito dall’Idf, nei combattimenti sono anche rimasti feriti altri 5 militari. I militari uccisi sono stati identificati come: Daniel Mimon Toaff di 23 anni; la soldatessa Agam Naim di 20 anni; Amit Bakri di 21 anni; e Dotan Shimon di 21 anni.

Nyt: “Israele ha piazzato esplosivi nei cercapersone”

Israele ha piazzato degli esplosivi nei cercapersone che Hezbollah aveva ordinato a un’azienda taiwanese. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi.

