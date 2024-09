Missile balistico lanciato dallo Yemen colpisce il centro di Israele, Netanyahu: ""Chi ci attacca pagherà caro prezzo"

Un missile balistico lanciato dallo Yemen è caduto in un’area aperta del centro di Israele, al momento non ci sarebbero morti o feriti. Mentre altri 40 razzi, partiti dal Libano, hanno colpito il Nord dello Stato ebraico. Il premier Benjamin Netanyahu ha subito replicato in conferenza stampa minacciando ritorsioni sia contro gli Houti sia contro Hezbollah. Papa Francesco, nel frattempo, non smette di pregare per la pace e chiede il raggiungimento di un accordo per la pace. IN AGGIORNAMENTO

Papa: “Vicino a famiglie ostaggi, si trovi soluzione pace”

“Non dimentichiamo le guerre che insanguinano il mondo. Penso alla martoriata Ucraina, al Myanmar, penso al Medioriente. Quante vittime innocenti. Penso alle mamme che hanno perso figli in guerra, quante giovani vite stroncate. Penso a Hersh Goldberg-Polin trovato morto insieme ad altri 5 ostaggi a Gaza. Nel novembre dell’anno scorso avevo incontrato la madre, Rachel, che mi ha colpito per la sua umanità. L’accompagno in questo momento”. Lo ha detto Papa Francesco affacciandosi in piazza San Pietro in occasione della preghiera dell’Angelus.

“Prego per le vittime e continuo ad essere vicino a tutte le famiglie degli ostaggi – ha detto -. Cessi il conflitto in Palestina e Israele, cessino le violenze, cessino gli odi, si rilascino gli ostaggi, continuino i negoziati e si trovino soluzioni di pace”.

Netanyahu a Houthi: “Chi ci attacca pagherà caro prezzo”

“Gli Houthi avrebbero dovuto sapere ormai che chi tenta di farci del male paga un prezzo molto alto”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu all’inizio della riunione settimanale del gabinetto. “Coloro che hanno bisogno di un promemoria possono visitare il porto di Hodeida”, aggiunge. Lo riporta The Times of Israel.

Missile da Yemen cade su Isarele, nessun ferito

Un missile balistico lanciato dallo Yemen è caduto in un’area aperta del centro di Israele. Lo riporta il quotidiano The Times of Israel citando quanto riferito dall’esercito israeliano. Non si registrano vittime o feriti.

Idf: 40 razzi lanciati da Libano verso nord Israele

Questa mattina sono stati lanciati 40 razzi dal Libano verso il Nord di Israele. Lo riferisce l’esercito israeliano (Idf), come riporta il quotidiano Haaretz. Secondo le forze armate, diversi razzi sono stati intercettati mentre altri sono caduti in aree aperte, provocando incendi in diverse località. Al momento non si registrano vittime.

