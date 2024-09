Migliaia di feriti, molti sono membri di Hezbollah che punta il dito contro Israele

Video diffusi online mostrano il momento in cui i cercapersone usati da Hezbollah hanno cominciato a esplodere a Beirut e in altre parti del Libano. In un filmato pubblicato sui social dai media libanesi, si vede un uomo all’interno di un supermercato che cade in terra dopo lo scoppio della sua borsa. Hezbollah ritiene che l’attacco sia stato architettato da Israele hackerando i dispositivi. Decine di membri del movimento sciita libanese risultano feriti. Esplosioni analoghe sono state segnalate anche in Siria.

