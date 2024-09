Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza

Gran parte del territorio della Repubblica Ceca è stato colpito da inondazioni in questi giorni. La situazione è preoccupante soprattutto in due regioni del nord-est del Paese – dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza – che comprendono anche l’area delle montagne di Jeseniky, vicino al confine con la Polonia. Diverse città sono state sommerse in queste regioni, e migliaia di persone sono state evacuate. Elicotteri militari si sono uniti ai soccorritori sulle imbarcazioni per trasportare le persone in salvo. Le acque si stanno via via ritirando dalle zone montuose, lasciando dietro di sé case e ponti distrutti e strade danneggiate. Le inondazioni, che si stanno spostando ora verso il sud-est del Paese, hanno inondato la città di Litovel. Il fiume Oder, che sfocia in Polonia, ha inondato parti della città di Ostrava, costringendo a nuove evacuazioni. Le autorità della stessa Ostrava, la terza città più grande del Paese, hanno avvertito i non residenti a non andarci. Molte scuole sono state chiuse e la maggior parte delle persone è rimasta senza acqua calda e riscaldamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata