Ryan Routh in un colloquio con Newsweek lodava poi l'azione dei volontari per Kiev

Ryan Routh, il 58enne accusato di aver attentato alla vita dell’ex presidente Donald Trump domenica in Florida, ha cercato di reclutare soldati afghani in fuga dai Talebani per combattere in Ucraina e ha trascorso diversi mesi nel paese nel 2022. In un’intervista a Newsweek aveva espresso il suo sostegno all’Ucraina, lodando i miliziani stranieri e dicendosi deluso da chi non supportava la causa di Kiev. “Quando parli con un ragazzo di 20 anni che ha venduto tutti per venire qua a combattere quello è eroismo. Pensavo che la gente rispondesse in modo generoso. Non ti chiedo di venire qui ma di darmi 5 dollari per un giubbotto antiproiettile per salvare vite in Ucraina: dovrebbe essere una bazzecola e questo mi fa essere sempre più deluso dall’umanità”, le parole di Routh.

