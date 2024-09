L'Istituto idrometeorologico ceco ha dichiarato che questi fenomeni si verificano solo una volta al secolo

Forti piogge e inondazioni in Repubblica Ceca dove che hanno fatto saltare gli argini dei fiumi e costretto le autorità a evacuare centinaia di persone. Colpite soprattutto le aree di Olomouc, Stredocesko e Sumperk. L’Istituto idrometeorologico ceco ha dichiarato che questo tipo di “inondazioni estreme” in quelle regioni si verificano solo una volta al secolo. La polizia, invece, ha fatto sapere che un uomo di 54 anni risulta disperso dopo essere caduto in un torrente in piena nel sud-est del Paese, mentre altre tre persone a bordo di un’auto sono state travolte da un fiume nel nord-est.

