Il controverso ex presidente peruviano Alberto Fujimori è stato sepolto ieri a Lima dopo tre giorni di lutto nazionale. Migliaia di sostenitori si sono messi in fila a Lima per visitare la bara del politico, morto di cancro mercoledì all’età di 86 anni. Fujimori è stato presidente del Perù dal 1990 al 2000 ed è stato in prigione per la maggior parte degli ultimi 15 anni dopo essere stato condannato per crimini contro l’umanità.

