Il tycoon ha parlato a Las Vegas in un comizio elettorale

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sarà il “presidente dei confini” in un discorso fortemente incentrato sull’immigrazione durante un comizio a Las Vegas. Il tycoon ha anche criticato duramente la vicepresidente Kamala Harris, riferendosi a lei come “Compagna Kamala Harris”. “Abbiamo smantellato il suo terribile curriculum – ha detto – abbiamo smascherato il suo programma liberale radicale, abbiamo esposto i nostri piani per rendere semplicemente l’America di nuovo grande”, ha sottolineato riferendosi al dibattito di martedì a Philadelphia.

