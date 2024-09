Lo ha escluso lo stesso tycoon in un post su Truth

Non ci sarà un altro dibattito tra Donald Trump e Kamala Harris, come proposto dalla campagna della vicepresidente e candidata democratica. Lo ha escluso lo stesso tycoon in un post su Truth Social, nel quale ha scritto che “non ci sarà un terzo dibattito”, conteggiando quello di giugno con Joe Biden e quello di martedì notte con Harris.

Il leader repubblicano è uscito sconfitto dal faccia a faccia avuto a Filadelfia e i dem ora iniziano a raccoglierne i frutti. Joe Biden per primo ha considerato la performance di Harris “autorevole e ottimista” ed è “molto fiero di lei”. A farlo sapere è stata la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

