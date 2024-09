Il premier Marcel Ciolacu si recherà nelle zone colpite per valutare le conseguenze del maltempo

In Romania almeno cinque persone sono morte nella notte a causa delle piogge torrenziali che hanno allagato il sud del Paese. I servizi di emergenza hanno tratto in salvo una quarantina di residenti rimasti intrappolati nelle loro abitazioni nella regione di Galati, la più colpita. Due corpi sono stati recuperati nelle città di Pechea e Draguseni mentre, in altre 19 località, i forti venti hanno abbattuto decine di alberi che hanno danneggiato auto e bloccato le strade. Il premier rumeno Marcel Ciolacu ha cancellato gli impegni programmati per oggi, 14 settembre, e si recherà nelle zone colpite per valutare le conseguenze del maltempo. È previsto un peggioramento delle condizioni metereologiche nel fine settimana anche nella Repubblica Ceca, in Polonia, Austria, Germania, Slovacchia e Ungheria.

