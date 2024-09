Un consigliere della candidata dem alla Cnn: "C'è una tranquilla fiducia e sicurezza in quello che stiamo facendo e nella missione"

“C’è una tranquilla fiducia e sicurezza in quello che stiamo facendo e nella missione, ma nessuno pensa che la vittoria sia in tasca”. Lo ha detto un consigliere della campagna di Kamala Harris alla Cnn, aggiungendo che “sarà una fatica fino al giorno delle elezioni e anche dopo”. La vittoria Pennsylvania sembra difficile, anche se possibile. In North Carolina questa volta la situazione è migliore che in Arizona, stato che Biden vinse di poco quattro anni fa. Il Nevada e la Georgia sembrano entrambi possibili, anche se, a seconda dei sondaggi, possono richiedere molti sforzi. Michigan e Wisconsin sembrano i migliori del gruppo per Harris, secondo i numeri interni della campagna.

