Duramente colpita la zona orientale del Paese. Le vittime trovate a Pechea, Draguseni, Costache Negri e Corod

Cinque persone sono state trovate morte nella Romania orientale dopo che il maltempo si è abbattuto sul Paese. Le piogge torrenziali hanno lasciato decine di persone bloccate in aree allagate. I servizi di soccorso rumeni hanno cercato di salvare 95 persone nelle contee orientali di Galati e Vaslui, duramente colpite. I corpi senza vita sono stati trovati nelle località di Pechea, Draguseni, Costache Negri e Corod. Le autorità di emergenza hanno diffuso un video che mostra una squadra di soccorritori che evacuano un uomo anziano su una piccola scialuppa di salvataggio. Un elicottero Black Hawk è stato inviato a Galati per aiutare nelle missioni di ricerca e salvataggio.

Le tempeste hanno colpito 19 località in otto distretti della Romania, con forti venti che hanno abbattuto decine di alberi, danneggiando auto e bloccando strade e traffico. Le autorità hanno inviato messaggi di allerta ai residenti per avvertirli delle condizioni meteorologiche avverse. Alcune strade sono state chiuse. Il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu ha cancellato gli impegni programmati per oggi per recarsi nella contea di Galati e valutare i danni. “Il Primo Ministro discuterà con le autorità locali le misure urgenti di intervento e sostegno per la popolazione e le comunità gravemente colpite dalle inondazioni”, ha fatto sapere il suo ufficio.

