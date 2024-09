Il Pontefice sul conflitto in corso a Gaza tra Israele e Hamas

Papa Francesco ha lasciato Singapore per rientrare a Roma, dopo il suo viaggio in Asia. “Io non posso qualificare se questa azione di guerra è troppo sanguinaria o no, ma per favore, quando si vedono i corpi di bambini uccisi, quando si vede che presumendo che ci siano lì alcuni dei guerriglieri, si bombarda una scuola: è brutto questo, è brutto! A volte si dice che è una guerra difensiva o no, ma alcune volte credo che sia una guerra troppo, troppo… E – mi scuso di dire questo – ma non trovo che si facciano i passi per fare la pace”, le parole del Pontefice sul conflitto in corso a Gaza tra Israele e Hamas.

