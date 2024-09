Sono più di 100 le persone ancora disperse e 800 i feriti

Il bilancio delle vittime del tifone Yagi in Vietnam è salito a 233 morti, dopo che i soccorritori hanno recuperato altri corpi dalle aree colpite da frane e alluvioni improvvise. L’emittente statale VTV ha riferito che le squadre di soccorso hanno trovato 48 corpi nell’area di Lang Nu, un piccolo villaggio nella provincia settentrionale di Lao Cai che martedì è stato spazzato via da un fiume di acqua, fango e detriti provenienti dalle montagne. In tutto il Vietnam, 103 persone risultano ancora disperse, di cui 39 a Lang Nu, e più di 800 sono rimaste ferite. Yagi è stato il più forte tifone a colpire il Paese del sud-est asiatico da decenni. Ha toccato terra sabato scorso con venti che hanno raggiunto i 149 km/h. Sebbene si sia indebolito domenica, gli acquazzoni sono continuati provocando inondazioni e frane.

