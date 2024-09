La compagnia ferroviaria CSX ha fatto sapere che non ci sono feriti e che il traffico della rete non ha subìto conseguenze

Un treno travolge un rimorchio che trasporta un tank a Goose Creek, in South Carolina, negli Stati Uniti. La cabina del camion aveva superato il passaggio a livello mentre il rimorchio si era incastrato sui binari quando è arrivato il convoglio a tutta velocità. Inevitabile l’impatto, con il mezzo militare, danneggiato, che compie un mezzo giro su se stesso. La compagnia ferroviaria CSX ha fatto sapere che non ci sono feriti e che il traffico della rete non ha subìto conseguenze.

