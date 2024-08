Il candidato repubblicano alla vicepresidenza critica il suo rivale mettendo in discussione la sua carriera nell'esercito americano

JD Vance ha attaccato Tim Walz, candidato democratico alla vicepresidenza degli Stati Uniti, mettendo in discussione la sua carriera nell’esercito americano. “Kamala Harris dice che stiamo attaccando il suo servizio onorevole. Non stiamo attaccando il suo servizio onorevole o attaccando la disonestà di quel servizio. Questo non è onorevole. È il massimo del disonore e Tim Walz non dovrebbe essere il vicepresidente degli Stati Uniti”, ha detto il candidato repubblicano alla vicepresidenza parlando a dei veterani durante un comizio a New Kensington, in Pennsylvania. Vance ha accusato il suo rivale di essersi ritirato per evitare di schierarsi con la sua unità e di aver ingannato gli elettori sul fatto di aver prestato servizio in una zona di combattimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata