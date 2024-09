Mosca revoca l'accreditamento a sei diplomatici britannici per "attività sovversiva"

Mentre la Russia ha inserito nella lista dei ricercati gli inviati Rai Stefania Battistini e Simone Traini, portando il ministro degli Esteri Antonio Tajani a convocare l’ambasciatore di Mosca a Roma, prosegue il conflitto in Ucraina. Il presidente americano Joe Biden sarebbe sempre più orientato a dare l’ok all’utilizzo da parte di Kiev dei missili a lungo raggio occidentali sul territorio russo. Ecco le ultime notizie di oggi sulla guerra IN AGGIORNAMENTO

08:12 Russia revoca accreditamento a 6 diplomatici Gb per “attività sovversiva”

“Sulla base dei documenti forniti dall’Fsb russo, nonché in risposta ai numerosi passi ostili di Londra, il ministero degli Esteri russo, in collaborazione con i dipartimenti interessati, ha revocato l’accreditamento di sei dipendenti del dipartimento politico dell’ambasciata britannica a Mosca, nelle cui azioni sono stati scoperti segni di attività di raccolta di informazioni sovversive”. È quanto fa sapere in un comunicato il servizio di sicurezza russo (Fsb), come riporta l’agenzia Tass. “Questi documenti indicano che nel Regno Unito l’unità principale che coordina la politica sovversiva in direzione della Russia (e dei Paesi precedentemente appartenenti all’URSS) è il dipartimento dell’Europa orientale e dell’Asia centrale del ministero degli Esteri britannico, che dopo l’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina è stato trasformato in un servizio speciale, il cui compito principale è quello di infliggere una sconfitta strategica al nostro Paese”.

00:01 Nyt: Biden verso ok a uso armi a lungo raggio in Russia

Il presidente americano Joe Biden sembra pronto a concedere all’Ucraina il via libera all’impiego delle armi a lungo raggio occidentali in territorio russo, a patto che non siano fornite dagli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times, citando fonti europee. La questione, a lungo dibattuta alla Casa Bianca, sta per essere definita in vista della visita di venerdì del premier britannico Keir Starmer a Washington. La Gran Bretagna ha già indicato di essere pronta a concedere a Kiev l’uso in territorio russo dei missili a lungo raggio ‘Storm Shadow’, ma chiede l’autorizzazione esplicita degli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata